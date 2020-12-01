Фото: Макс Требухов

У Києві на Хрещатику через мітинг SaveФоп перекривали рух. Протестувальники вирушили до головної вулиці столиці від Верховної Ради.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

З ранку за правопорядком в урядовому кварталі в посиленому режимі стежать працівники столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, поліція діалогу, вибухотехніки та представники інших структурних підрозділів системи МВС.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Требухов

Мітинги під парламентом сьогодні запланували представники руху SaveФОП, які вимагають відтермінувати введення касових апаратів.

Раніше протестувальники перекрили рух на вулиці Грушевського. Потім вони рушили колоною по вудиці Хрещатик.

Зараз рух на Хрещатику відновлений.

Нагадаємо, сьогодні нардепи домовилися створити додатковий законопроєкт щодо вирішення кризи з ФОПами.

Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев у інтерв'ю LB.ua говорив, що відтермінування фіскалізації на рік до січня 2022 року можливе для ФОП за винятком ризикових груп - мереж електроніки, аптек, продажів у інтернеті, автозапчастин та ювелірних виробів.

17 листопада сталися сутички між поліцією і підприємцями, які вийшли на акцію протесту до будівлі парламенту. Спочатку протестувальники не давали депутатам зайти в парламент, через що правоохоронцям довелося робити для них спеціальний коридор. Протестувальники виступали проти введення касових апаратів для всіх груп ФОП, а не тільки для тих, чия діяльність не вважається ризиковою.

4 листопада у Верховній Раді України не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту №4313, який відтерміновує на рік застосування касових апаратів для ФОПів 2-4 груп.

Президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт, який пропонує відкласти застосування касових апаратів для ФОП 2-4 груп, дохід яких не перевищує певну суму. Протестувальники ж вимагають відкласти РРО для всіх груп ФОПів, і з ризикових також. Проєкту Зеленського в порядку денному Ради на сьогодні немає.