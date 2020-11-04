Рада не проголосувала за відтермінування застосування касових апаратів для ФОПів 2-4 груп

У Верховній Раді України не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту №4313, який відтерміновує на рік застосування касових апаратів для ФОПів 2-4 груп.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

За це рішення проголосували 212 нардепів із необхідних 226.

Документ передали на доопрацювання в Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, вчора голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що законопроєкт ухвалять.

У вересні 2019 Рада зобов'язала ФОП 2-4 категорій переходити на касові апарати. Вимога набуває чинності з 2021 року, крім ризикових галузей.

Відповідно до документа, від необхідності використовувати РРО звільняються ФОП першої категорії. Для ФОП другої-четвертої категорій, які продають побутові товари з гарантійним ремонтом або медикаменти, РРО стануть обов'язковими з 1 жовтня 2020 року. З 2021 року до них додадуть ФОП, які продають ювелірні товари, текстиль, користовані товари в магазинах, ресторани і кафе, турагентства, готелі та хостели. Для інших ФОП РРО будуть обов'язковими, якщо їхній щорічний дохід перевищує 1 млн гривень.