Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
Всё, что нужно знать о выборах в США
Всё, что нужно знать о выборах в США
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
ГоловнаПолітика

Рада не проголосувала за відтермінування застосування касових апаратів для ФОПів 2-4 груп

За це рішення проголосували 212 нардепів із необхідних 226.

Рада не проголосувала за відтермінування застосування касових апаратів для ФОПів 2-4 груп
Фото: iPhones.ru

У Верховній Раді України не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту №4313, який відтерміновує на рік застосування касових апаратів для ФОПів 2-4 груп.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

За це рішення проголосували 212 нардепів із необхідних 226.

Документ передали на доопрацювання в Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, вчора голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що законопроєкт ухвалять.

У вересні 2019 Рада зобов'язала ФОП 2-4 категорій переходити на касові апарати. Вимога набуває чинності з 2021 року, крім ризикових галузей.

Відповідно до документа, від необхідності використовувати РРО звільняються ФОП першої категорії. Для ФОП другої-четвертої категорій, які продають побутові товари з гарантійним ремонтом або медикаменти, РРО стануть обов'язковими з 1 жовтня 2020 року. З 2021 року до них додадуть ФОП, які продають ювелірні товари, текстиль, користовані товари в магазинах, ресторани і кафе, турагентства, готелі та хостели. Для інших ФОП РРО будуть обов'язковими, якщо їхній щорічний дохід перевищує 1 млн гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також