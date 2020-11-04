В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
Всё, что нужно знать о выборах в США
Всё, что нужно знать о выборах в США
​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
Степанов про коронавірус: ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи
Степанов про коронавірус: ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
ГоловнаПолітика

Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника Єрмака (оновлено)

Його призначили позаштатним радником президента. 

Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника Єрмака (оновлено)
Первый заместитель главы АП Сергей Трофимов
Фото: businessforecast.by

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника глави Офісу президента.

Про це йдеться в указі №482/2020 на сайті Офісу президента. 

"Звільнити Трофімова Сергія Володимировича з посади Першого заступника Керівника Офісу Президента України згідно з поданою ним заявою", – йдеться в Указі. 

Водночас Володимир Зеленський призначив Трофімова своїм позаштатним радником. 

"Призначити Трофімова Сергія Володимировича Радником Президента України (поза штатом)", – зазначено в Указі 483/2020. 

Нагадаємо, що Сергій Трофімов в Офісі президента був відповідальним за роботу з регіонами. На нарадах в ОПУ, на яких розбирали невтішні результати "Слуги народу" на місцевих виборах, Трофімова не було. Про це повідомляла шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Замість Трофімова всю інформацію щодо голів ОДА фіксував Кирило Тимошенко

Сергій Трофімов до роботи в Офісі президента працював у студії "Квартал 95". З 2007 року був виконавчим директором цієї студії. Указом Президента України 21 травня 2019 року призначений Першим заступником Глави Адміністрації Президента України.

Указом Президента України 25 червня 2019 року призначений Першим заступником Керівника Офісу Президента України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також