Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника Єрмака (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника глави Офісу президента.

Про це йдеться в указі №482/2020 на сайті Офісу президента.

"Звільнити Трофімова Сергія Володимировича з посади Першого заступника Керівника Офісу Президента України згідно з поданою ним заявою", – йдеться в Указі.

Водночас Володимир Зеленський призначив Трофімова своїм позаштатним радником.

"Призначити Трофімова Сергія Володимировича Радником Президента України (поза штатом)", – зазначено в Указі 483/2020.

Нагадаємо, що Сергій Трофімов в Офісі президента був відповідальним за роботу з регіонами. На нарадах в ОПУ, на яких розбирали невтішні результати "Слуги народу" на місцевих виборах, Трофімова не було. Про це повідомляла шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Замість Трофімова всю інформацію щодо голів ОДА фіксував Кирило Тимошенко.

Сергій Трофімов до роботи в Офісі президента працював у студії "Квартал 95". З 2007 року був виконавчим директором цієї студії. Указом Президента України 21 травня 2019 року призначений Першим заступником Глави Адміністрації Президента України.

Указом Президента України 25 червня 2019 року призначений Першим заступником Керівника Офісу Президента України.