​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"

Експрем’єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до чинного Уряду і всіх представників центральної влади з вимогою полишити практику розгортання польових шпиталів, натомість максимально мобілізувати наявні ліжко-місця, зокрема - за рахунок відомчих закладів, мобілізувати лікарів та максимально збільшити тестування на коронавірус.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Гройсман впевнений, що влада вже втратила контроль над захворюваністю, і скоро країну чекає катастрофа.

"Ви втратили контроль над ситуацією. На все про все є 7 -10 днів. Треба не гратися в ідіотизм розгортання медичних комплексів. Україна має базу - 170 тис. - ліжковий фонд. Зараз він задіяний максимум на третину…Треба розгорнути ліжко-місця, мобілізувати лікарів – військової медицини, відомчої медицини. Втричі збільшити тестування", - сказав експрем'єр.

Гройсман наголосив, що кошти в державі є, і дороги "зараз можуть почекати", а от людям треба було дати можливість для одужання "ще вчора".

"Люди стоять в чергах (на отримання результатів тестування та консультації лікарів), це створює загрозу для життя і здоров’я. Вимагаю від Уряду швидких і серйозних дій", - сказав Гройсман.

Він також нагадав, що особисто сім місяців поспіль звертав увагу чиновників на наявні проблеми і давав пропозиції щодо їх вирішення. "Я про це говорю як мінімум місяців сім – про те, що треба було зробити. На жаль, країна не готова до зростання хворих", - наголосив експрем'єр.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що ситуація з коронавірусом близька до катастрофи, і кожен несе особисту відповідальність за розповсюдження COVID-19.

Упродовж 2 листопада в Україні зафіксовано рекордні 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 346 дітей і 401 медпрацівник. Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 5 100. Степанов заявив, що коронавірус поширюється "просто в ураганному режимі".