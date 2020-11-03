Рада передала на повторне друге читання законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні

Верховна Рада України передала на повторне друге читання законопроєкт №2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України".

Про це повідомили на сайті парламенту.

За це рішення проголосували 290 депутатів.

"Основна мета проєкту – визначення правових та організаційних засад обігу пластикових пакетів, упорядкування відносин, що виникають під час розповсюдження пластикових пакетів на території України, а також стимулювання розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів, що надасть можливість українським виробникам стати на шлях глобальних європейських та світових тенденцій та зайняти провідне місце у світовому виробничому ланцюгу", - йдеться в Пояснювальній записці.

Законопроєкт пропонує заборонити продаж пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022 року. Обмеження не будуть поширюватися на біорозкладні пакети, надлегкі пакети шириною до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бічних складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок).

Крім того, обмеження не будуть поширюватися на пакети, які використовуються для пакування і (або) транспортування свіжої риби і м'яса, а також сипких продуктів, льоду, які використовуються як первинне упакування в об'єктах роздрібної торгівлі.

Також запропоновано заборонити продаж оксорозкладних пластикових пакетів з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, у листопаді 2019 Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт в першому читанні. За відповідне рішення проголосувало 365 нардепів.

У січні тодішній міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель звернувся до депутатів комітету ВР з екологічної політики з проханням прийняти у другому читанні законопроєкт № 2051-1.