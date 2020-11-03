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Представник Зеленського в КС: Росія через "агентів впливу" атакувала українське антикорупційне законодавство

Веніславський закликав суддів КС піти у відставку. 

Представник Зеленського в КС: Росія через "агентів впливу" атакувала українське антикорупційне законодавство
Федір Веніславський
Фото: 112

Представник президента України в Конституційному суді, народний депутат "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що Росія атакувала українські основоположні цінності та за допомогою "агентів впливу", зокрема і в парламенті, повпливала на скасування низки положень антикорупційного законодавства.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді. 

"У Конституційному суді є группа суддів, які відверто симпатизують Росії. Очолює цю групу голова Конституційного суду", - заявив він. Веніславський закликав підтримати пропозицію Зеленського щодо негайної відставки суддів КС.

"Якщо вони цього не зроблять - це зробить парламент. А якщо він це не зробить – це може зробити вулиця", - заявив він. 

Нагадаємо, що Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт перебачає розпуск складу суддів КС та повернення усіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Зеленський зазначив, що судді чинного складу Конституційного суду, які не голосували за відміну антикорупційного законодавства, мають добровільно піти у відставку. В цьому разі вони зможуть претендувати на місця у оновленому складі КСУ.

У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Проте Зеленський заявив, що не виключає розпуску парламенту в разі відмови голосування за його законопроєкт, що пропонує припинити повноваження Конституційного суду. 

Це може відбутися в разі, якщо буде політичний конфлікт.

Втім, нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук вважає, що законопроєкт Володимира Зеленського, що передбачає розпуск Конституційного суду, не потрапить до зали Верховної Ради на голосування. 

Вона зазначила, що за цей документ може не набратися достатньої кількості голосів, а фракція більше схиляється до альтернативного законопроєкту.

У Раді також зареєстрували законопроєкт за співавторством Разумкова, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу".

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема,регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

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