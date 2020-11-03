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Турчинова викликали в ДБР на допит у "справі Майдану"

"Цього разу мене викликають для допиту з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами в 2013-2014 роках", - повідомив екссекретар РНБО.

Турчинова викликали в ДБР на допит у "справі Майдану"
Фото: Макс Левин

Керівник  Центрального штабу "Європейської Солідарності", колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов отримав від Державного бюро розслідувань повістку на допит.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Отримав чергову повістку від ДБР. Цього разу мене викликають для допиту з "розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами в 2013-2014 роках". Вони, мабуть, досі не розібрались, "хто вчиняв ці злочини", тому і продукують справи на замовлення ОПЗЖ та за активної підтримки "Слуг народу"", - написав Турчинов.

Інших подробиць та дату допиту він не повідомив.

Нагадаємо, 20 жовтня, виступаючи у Верховній раді, президент Володимир Зеленський заявив, що "ті, хто без бою віддав Крим", повинні нести за це відповідальність. При цьому він запевнив, що справа "не у помсті, а в справедливості".

 

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