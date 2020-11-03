Рада розгляне законопроєкт щодо перенесення РРО касових апаратів для ФОПів, - Тимошенко

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що Верховна Рада розгляне законопроєкт №3853-2, яким скасовується обов‘язок використання фіскалізованих реєстраторів розрахункових операцій(РРО) ФОПами-спрощенцями та закладається підґрунтя для розвитку спрощеної системи оподаткування. Про це Тимошенко заявила під час брифінгу у Верховній Раді.

«Я була на площі біля Верховної Ради й чула прохання ФОПів до влади не руйнувати під час пандемії коронавірусу їхній бізнес, який ледве-ледве живе. Аби захистити ФОПів, я зібрала всіх лідерів фракцій, керівництво Верховної Ради й добилася того, щоб завтра, у крайньому разі післязавтра, був розглянутий закон, щоб для ФОПів запровадження так званого РРО касових апаратів було перенесено на півтора року – до 1 січня 2022 року. А до цього періоду взагалі зняти питання по суті терору проти малого бізнесу», – зазначила Юлія Тимошенко.

Також голова партії зауважила, що вдалося розв’язати питання заборгованості перед шахтарями.

«Під стінами парламенту зібралися шахтарі з усієї країни, бо заборгованість по заробітній платі шахтарям склала 1 мільярд 400 мільйонів гривень, і зараз на нараді, яку за моєю ініціативою зібрали, ми визначилися, що завтра будуть проголосовані два законопроєкти №4119 та №4120, завдяки яким буде виділено 1 мільярд 400 мільйонів для закриття боргу перед шахтарями. І це ще один крок, який буде зроблений», – наголосила Юлія Тимошенко.

Окрім того, наголосила вона, «Батьківщина» має план розв’язання проблеми так званих «євроблях» – схему розмитнення для власників, які мають не більше одного авто.