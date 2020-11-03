Арсена Абхаїрова, Рустема Емірусеїнова та Ескендера Абдулганієва засудили до 13, 17 і 12 років позбавлення волі.

Вирок фігурантам так званої красноармійської "справи Хізб ут-Тахрір", винесений "Южним окружним военным судом", що в Ростові-на-Дону, незаконний та політично вмотивований.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Про це заявила уповноважена верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Українська омбудсман повідомила, що Арсена Абхаїрова засудили до 13 років позбавлення волі з відбуванням покаранням у виправній колонії суворого режиму, але перших два роки – у тюрмі. Рустема Емірусеїнова та Ескендера Абдулганієва засудили на 17 та 12 років відповідно. Вони відбуватимуть покарання в аналогічних умовах.

"Я засуджую неправомірне рішення російського військового суду, адже наших співгромадян обвинуватили у злочині, якій вони не вчиняли. Хочу підкреслити, що права і свободи кримських татар грубо порушувались від моменту незаконних обшуків в їхніх домівках та затримання. Так, порушено право на об’єктивне розслідування, на ефективний засіб юридичного захисту, справедливий суд та принцип презумпції невинуватості", - заявила Денісова.

Уповноважена ВР з прав людини звернулася до міжнародної спільноти з проханням об’єднати зусилля та посилити тиск на Російську Федерацію, аби нарешті припинити політично вмотивовані переслідування громадян України в тимчасово окупованому Криму та звільнити усіх бранців Кремля.

Нагадаємо, 16 вересня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 7 осіб, заарештованих на Кримському півострові 7 липня 2020 року, в тому числі кримськотатарського активіста і координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва. Сукупно їх засудили до 110 років колонії суворого режиму. Восьмого фігуранта справи "другої бахчисарайської" групи "Хізб ут-Тахрір" Ернеста Аметова виправдали та звільнили з-під варти.