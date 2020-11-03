Суд у справі Марківа: сьогодні в Мілані продовжать розгляд апеляції

Засідання буде присвячено дебатам між сторонами захисту та обвинувачення.

Сьогодні у Мілані продовжиться засідання апеляційного суду по справі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Воно буде присвячено дебатам між сторонами захисту та обвинувачення.

Про це інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Перед початком дебатів суд присяжних мусить прийняти рішення про долучення чи відмову в долученні до матеріалів справи експертиз, проведених слідчими Національної поліції, які свідчать про непричетність Віталія до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі.

Також сторона захисту наполягатиме на долученні до матеріалів справи документального фільму, знятого італійськими та українськими журналістами, "Не в тому місті. Не в той час", який також доводить невинуватість Марківа.

"Можливо, це буде останнє засідання суду присяжних перед винесенням Віталію Марківу вироку. Українська сторона наполягатиме на єдино можливому справедливому вироку - зняттю всіх обвинувачень та повному виправданню Віталія Марківа", - повідомляють у МВС.

Фото: twitter/Arsen Avakov Арсен Аваков з мамою Віталія біля суду

Зазначається, що на засіданні суді сьогодні будуть присутні міністр МВС Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

23 жовтня відбулось четверте апеляційне засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа, якого суд італійського міста Павія визнав причетним до загибелі журналіста Андреа Роккеллі в захопленому російськими окупантами Слов'янську. На суді виступали захисники Марківа по апеляційному процесу у кримінальній справі та захисник інтересів Держави Україна по апеляційному процесу у цивільній справі.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час безпекового форуму Kyiv security forum назвав справу нацгвардійця Віталія Марківа гібридною війною.

Нагадаємо, 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Роккеллі у Слов'янську в травні 2014 року.

Судові слухання тривають уже три роки. Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі.

В Італії апеляційний процес у справі нацгвардійця Марківа розпочався 29 вересня. Наступне засідання призначили на 1 жовтня. Розгляд оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемію його відклали на осінь. Засідання суду в другій інстанції проходитимуть в апеляційному суді присяжних Мілана. Захист виступив за відкритий режим засідань з присутністю підсудного в залі.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Віталій Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера.