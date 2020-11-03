Зеленський відповів російсько-вірменському режисеру, котрий звинуватив Україну у військовій допомозі Азербайджану

"Можна ж було запитати в мене особисто? Чи ні?"

Президент Володимир Зеленський емоційно відповів російсько-вірменському кінорежисерові, сценаристу, продюсеру і актору КВН Саріку Андреасяну, котрий звинуватив Україну у військовій допомозі Азербайджану. Глава держави спростував звинувачення і порадив Андреасяну "не брати на себе роль носія чужих фейків".

"Розумію, Сарік, що це дійсно болить. І що моторошно стає, коли на власні очі бачиш, що таке справжня війна. І що хочеться рвати й метати, аби не було цього у твоєму домі. Так? Але... Ну точно не треба брати на себе роль носія чужих фейків. Розумію, що й чому робить російська пропаганда, і чому вона тотально бреше. Але тебе не розумію абсолютно. Бо Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб. Взагалі. Особливо в місця, де вже гаряче, і де вже багато гарячих голів, які хочуть там щось «геополітично порєшать»... Чесно кажучи, мені особисто дуже шкода, що ти, людина, якій я відкрив двері свого дому і яка чудово знає мій внутрішній світ і мої цінності, так легко повівся на чужу пропаганду", - написав Зеленський у фейсбуці.

Він зазначив, що "такі вкиди" з’являються не вперше.

"Спочатку так брехали про Україну та війну на Донбасі. Потім так брехали про Україну та війну в Сирії. Тепер це з’явилося в контексті війни у Нагірному Карабасі. І все роблять одні й ті самі люди. Невже ти не розумієш, навіщо це роблять?", - запитав президент.

Він порадив передусім "правдиво відповісти самому собі на просте питання: кому вигідно брехати про війни і про Україну?" і частіше мити руки "після контактів з відомою пропагандою".

"І все ж таки в мене є до тебе, Сарік, одне питання, яке саме зараз можна поставити. Питання непросте. Бо це про цінності, про людську нормальність, про щирість. Де ж був ти, коли війна прийшла до України і коли гинули наші діти? Коли гинули громадяни України вірменського походження, а їх не один і не два, а десятки! Що особисто ти сказав тоді проти агресії? Нічого? Розумію. Тому що це була не твоя війна! А сьогодні страшно стало, тому що цей жах прийшов і до твоєї домівки. Для мене особисто все чітко й просто: я завжди за справедливий мир. І Україна точно не підтримує будь-яке постачання зброї будь-кому. На відміну від іншої відомої країни, яка якраз і постачає зброю всім. Бо війни для неї – це хліб і кров. Мораль не може бути подвійною – для себе та для інших. Подумай про це", - порадив президент.

1 листопада Андреасян звернувся до президента України Володимира Зеленського, заявивши, що в зв'язку з військовою допомогою Азербайджану, в української влади "руки в крові". У себе в Instagram він згадав час, коли Зеленський був актором і "людиною з великим серцем". Йдеться про період 2010-2011 рр., коли актор Володимир Зеленський знімався в комедії Андреасян "Службовий роман. Наш час".

У своїй публікації Андреасян позначив офіційний акаунт Зеленського, додавши теги #армения, #Арцах, #stopazerbaijansaggression і #stopaliyev, і дописав: "І якщо вже така історія хотів би сказати, що КРИМ НАШ".

Додамо, що Сарік Андреасян зняв рімейк "Службового роману", в якому Зеленський зіграв Новосельцева. Також Андреасян зняв перше російське супергеройське кіно "Защитники", де один із персонажів має суперсилу перетворюватися на ведмедя. Стрічка фінансувалася зокрема міністерством культури Російської Федерації.

Нагадаємо, на початку жовтня Володимир Зеленський запевнив, що Україна не надаватиме військову допомогу будь-якій країні, та закликав Азербайджан та Вірменію до деескалації.