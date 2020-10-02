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Зеленський: Україна не надаватиме військову допомогу будь-якій країні та закликає Азербайджан та Вірменію до деескалації

Президент закликав "не плутати особисті висловлювання" депутатів з офіційними.

Зеленський: Україна не надаватиме військову допомогу будь-якій країні та закликає Азербайджан та Вірменію до деескалації
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не надаватиме військову допомогу будь-якій країні, та закликає Азербайджан і Вірменію до деескалації конфлікта у Нагірному Карабасі.

Про це він заявив на брифінгу у Чернівецькій області, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не йдеться про те, що Україна надаватиме військову допомогу будь-якій країні", - сказав президент.

Зеленський прокоментував висловлювання народної депутатки від "Слуги народу" Людмили Марченко про військову  допомогу Азербайджану і наголосив, що це - повноваження "не якого-небудь народного депутата, а повноваження глави держави, верховного головнокомандувача, і тому таке питання не може навіть порушуватися".

"Ми закликаємо, і тут у нас зрозуміла, зважена і правильна позиція, як держави, до діалогу між Азербайджаном і Вірменією, і закликаємо до деескалації цього конфлікту", - сказав Зеленський.

Президент закликав "не плутати особисті висловлювання" якого-небудь депутата, неважливо, від якої партії, з офіційними. "Вони в нас усі в Раді говорять таке, що не можна, мені здається, щоб потрапляло в ЗМІ. Але це особисте висловлювання, а ми живемо у вільній державі", - зазначив він.

Нагадаємо,  27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів. Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані. 

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Нагорный Карабах. Если сегодня война".

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