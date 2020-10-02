Нардеп і екстелеведучий Олександр Дубінський під час Революції Гідності створював антимайданівські фейки на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти отримали доступ до листувань, датованих груднем 2013 - лютим 2014. Учасниками листування, найімовірніше, є Олександр Дубінський, очільниця холдингу “Вєсті” і цивільна дружина ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка Ольга Семченко, а також ексголовред “Вєстєй” Ігор Гужва. Основна тема обговорень - планування заходів, що можуть дискредитувати Революцію Гідності.

"Над цим планом і працює абонент alexandr.dubinsky@gmail.com. Ця скринька досі вказана поштою Олександра Дубінського на фейсбук-сторінці, а також використовувалась Дубінським публічно в часи Януковича під час організації круглого столу за участю Олександра Клименка", - зазначає видання.

Дубінський підтвердив Bihus.Info, що досі користується цим акаунтом, однак заперечив, що вів з нього обговорення кампанії проти Євромайдану в інтересах Клименка.

Разом з тим листи з поштової скриньки містять ютуб- і фейсбук-лінки, активні навіть у вересні 2020 р. Деякі з цих файлів Дубінський публікував на своїй фейсбук-сторінці.

20 грудня 2013 року alexandr.dubinsky надсилає лист з назвою “Предложения по информационной кампании “Майдан меньшинства”, йдеться в розслідуванні. Це план з 20 заходів, які мають дискредитувати Майдан. Основні методи - інформаційні вкиди, фейкові ролики та псевдорозслідування про Революцію Гідності та тодішніх лідерів опозиції. За кілька днів alexandr.dubinsky на прохання, імовірно, Семченко пропонує деталі реалізації фейку про “повій на Майдані”.

Основа ідеї - за допомогою підконтрольних міліціонерів привезти на Майдан повій з київських околиць, посадити в конкретній точці на Хрещатику, розповісти їм, що саме потрібно говорити і, можливо, забезпечити їх наркотиками. Далі до них мали прийти журналісти Дубінського, зняти прихованою камерою і поширити відео в інтернеті з конкретними тегами – повії, Майдан, революція. Наступний крок - міліція повинна “накрити” бордель і дати коротку аналітику, що протест перетворився на центр розпусти.

"Так народився один з найвідоміших фейків про Євромайдан", - констатує Бігус.

Реалізація плану підтверджується публікаціями 2013 року. На ютуб-акаунті “Ярослава Небесная” 26 грудня 2013-го з’явилося відео, на якому тодішня журналістка програми “Гроші” (1+1) Ярослава Коба розпитує жінок на Майдані про секс-послуги, а вони охоче розповідають і ведуть її в сусіднє кафе - саме так, як пропонував акаунт alexandr.dubinsky@gmail.com.

Далі лінк на це відео Коба публікує на своїй сторінці у фейсбуці - саме з тим підписом, який погоджував alexandr.dubinsky з “Ольгою Владиславівною” (імовірно, Семченко).

Потім і сам Дубінський публікує лінк на ролик “Проститутки Майдан” на своїй фейсбук-сторінці.

У листуваннях озвучуються і розцінки. Так, загальна вартість плану “Майдан меньшинства” становила близько 500 тисяч доларів, плюс орієнтовно 100 тисяч доларів на непередбачувані витрати. Гонорар координатора мав складати 10%. “Розслідування” про літак Кличка (що не було зроблене), який мав бути двосерійним, був оцінений у 25 тисяч доларів за кожну серію, плюс 12 тисяч за просування на ютубі. Сюжет для новин на “1+1” мав коштувати 7,5 тисяч доларів, ролик для ютубу про Революцію - 5,5 тисяч доларів.

Народний депутат Олександр Дубінський пояснив вихід розслідування Bihus.Info страхом Бігуса у передчутті оприлюднення "вбивчих для нього документів".

"Намальовані скріни повідомлень з'явилися в розкрадача донатів через 7 років після подій Майдану. Хоча важко уявити, що якби вони були у чиїхось руках - їх би не опублікували раніше. Причина грубої роботи людини-каші - це страх. По-перше, перед майбутнім викриттям його особистих фінансових махінацій і махінацій із держзакупівлями його батька. По-друге, через заплановану на наступну середу пресконференцію мого адвоката Тетяни Костіної", - написав Дубінський у фейсбуці.