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Добкін: тут ми - політики, а в Росії ми - г...вно, колаборанти

Політик розповів, чому не втік до РФ, як низка його соратників.

Добкін: тут ми - політики, а в Росії ми - г...вно, колаборанти
Фото: Макс Требухов

Колишній губернатор Харківської області і член Партії регіонів, чинний кандидат у мери Харкова Михайло Добкін не мав наміру після Революції Гідності переїжджати до Росії. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Яка Росія? Що мені там робити!? Я пройшов через свій коридор пекла, але сьогодні ми тут - політики, а там ми - г...вно, колаборанти", - зазначив Добкін.

При цьому він розповів, що після харківського з'їзду (де збиралися депутатів усіх рівнів південно-східних областей і Криму - ред.) 22 лютого 2014 року він їздив у Бєлгород, але щоб побачитися з родиною, котру вивіз туди трохи раніше.

"Я поїхав до сім'ї. Я дружив з мером Бєлгорода Василем Потрясаєвим, і перше, що зробив - попросив його тимчасово прихистити мою сім'ю. Я переночував з ними і домовився з Геною зустрітися на кордоні. Пів ночі говорив з дружиною і зрозумів, що якщо зараз не повернуся (до України - ред.), то вже ніколи не повернуся", - розповів Добкін.

"Так. Я не суперпатріот, але не розумів, як жити без України - занадто багато з нею пов'язувало. Та й не хотілося втікати, як Віктор Федорович", - зазначив політик.

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