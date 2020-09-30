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НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного штурму слідчими ДБР Музею Гончара, – адвокат Порошенка

Правозахисник оприлюднив витяг з реєстру.

НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного штурму слідчими ДБР Музею Гончара, – адвокат Порошенка
Игорь Головань
Фото: interfax.ua

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактом незаконного штурму і обшуку слідчими ДБР Музею Гончара. Про це повідомив адвокат п’ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань. Він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відповідне повідомлення НАБУ та витяг з ЄРДР.

«Примушуємо розслідувати протиправні дії слідчих ДБР і прокурорів, вчинені під час ганебного штурму Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара», – написав Головань. 

«Національне антикорупційне бюро України на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду розпочало досудове розслідування за фактом вчинення слідчими ДБР у музеї незаконного обшуку. Факт обшуку і незаконність його здійснення встановлена Київським апеляційним судом», – нагадав адвокат Порошенка.

Як відомо, 26 травня спецназ ДБР штурмом увірвався до Музею Івана Гончара, де раніше п’ятий президент презентував картини з родинної колекції. Силовики пошкодили майно музею і викрали митні декларації. Обшук слідчими ДБР Музею Гончара був визнаний незаконним у судовому порядку.

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