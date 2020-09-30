Депутати прийняли закон про електронні комунікації

Закон передбачає зменшення кількості перевірок та регуляторного тиску на компанії.

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 3014 "Про електронні комунікації". За це рішення проголосували 260 нардепів.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

"Закон встановлює правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру, визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, законопроєкт передбачає:

зменшення кількості перевірок та регуляторного тиску на компанії у сфері електронних комунікацій;

всі постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг матимуть однакові права та доступ до інфраструктури, запроваджується механізм консультацій з учасниками ринку;

забезпечення конкуренції на ринку електронних комунікацій, що сприятиме залученню інвестицій та покращенню якості послуг для всіх користувачів;

користувачі матимуть можливість обрати окремі електронної комунікаційної послуги (не в складі пакета послуг) за технічної можливості;

право на отримання вичерпної та чіткої інформації абонентом щодо опису умов договору відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг;

зменшення спаму за рахунок обов'язкової попередньої згоди абонента на отримання інформації та обов'язкова можливість відмови абонента від розсилки;

збільшення штрафу для постачальників електронних комунікацій у разі порушення прав користувачів.

Нагадаємо, у серпні 2019 Україна підтвердила бажання приєднатися до Єдиного цифрового ринку ЄС.