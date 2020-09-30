Кулеба прокоментував ситуацію в Нагірному Карабаху

Україна закликає сторони конфлікту в Нагірному Карабаху врегулювати ситуацію з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Про це повідомив на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми всі уважно спостерігаємо за розвитком цих подій... Війна - це завжди горе, жертви, руйнування... Одним з наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. Ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само, як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, і цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним", - сказав глава МЗС.

Кулеба також зазначив, що зараз на Кавказі головне - це не розпалювати додатково і без того дуже високі емоції.

Нагадаємо, сьогодні Радбез ООН закликав Азербайджан та Вірменію припинити бойові дії. ООН вважає, що сторони конфлікту мають продовжити співпрацю з Мінською групою ОБСЄ.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів. Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

В Кремлі назвали загострення конфлікту "причиною для серйозного занепокоєння" і заявили, що президент РФ Володимир Путін в разі потреби проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.