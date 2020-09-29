Штаб-квартира НАТО готова прийняти українського співробітника, - в. о. глави місії України при Альянсі

Після того, як Україна стала учасницею Програми розширених можливостей (Enhance opportunity program - EOP), штаб-квартира НАТО заявила про готовність прийняти українського співробітника для роботи в оборонній сфері.

Про це виконувач обов'язків глави місії України при НАТО Георгій Толкачов повідомив інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Країни-члени Альянсу мають право і можливість направляти на роботу у штаб-квартиру НАТО своїх фахівців, це так званий IS - international staff - міжнародний персонал та IMS - international military staff - міжнародний військовий персонал. Адже, нагадаю, Північноатлантичний альянс - це військово-політична організація. Тепер, завдяки ЕОР, Україна, не будучи членом НАТО, отримає можливість направити у штаб-квартиру свого фахівця працювати в оборонній сфері. З Директоратом оборонних інституцій та нарощування потенціалу департаменту операцій у нас досягнуто принципової домовленості, і вони готові прийняти українського співробітника у штаб-квартирі", - сказав Толкачов.

В. о. голови місії України при НАТО зазначив, що йдеться про дворічний контракт для такого фахівця з можливістю продовження.

"Фінансування буде за рахунок України. Йдеться про дворічний контракт із можливістю продовження. Наш фахівець працюватиме не лише з українським оборонним плануванням, а й буде залучений до роботи з партнерами та з членами організації. Крім того, до його функціональних обов'язків входитиме робота з форматом "один партнер - одна програма", - пояснив Толкачов.

За його словами, прибуття такого співробітника можна очікувати, як тільки Міністерство оборони проведе добір кандидатів.

Раніше в НАТО заявили про посилення наукового співробітництва з Україною у таких сферах, як антитероризм, передові технології, кіберзахист, енергетична безпека та захист від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних агентів.