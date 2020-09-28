Верховний суд визнав законними дії лікаря, який свідчив про симуляцію Насірова

Верховний суд визнав законними дії лікарів ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та припинив провадження про стягнення 1 млн грн з доктора медичних наук Максима Соколова, який давав свідчення про стан його здоров'я на суді у 2017 році.

Про це повідомила пресслужба суду.

Колегія суддів дійшла висновку, що, з огляду на невідкладність стану, в якому перебував позивач, працівники Інституту імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України мали надати Насірову медичну допомогу без попереднього отримання його згоди або згоди його законних представників.

Проведення комісійного обстеження позивача відбулося на підставі постанови детектива НАБУ, яка не була оскаржена.

"Лікарі, створюючи комісію для обстеження позивача, а також під час його обстеження діяли відповідно до постанови слідчого, виконували свої професійні обов’язки, будь-яких підстав вважати, що зазначені дії є незаконними та що внаслідок таких дій позивачеві було спричинено моральну шкоду, немає", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що рішення районного суду та постанову апеляційного суду в частині позову до лікаря про визнання незаконними дій, що полягають у розголошенні медичної таємниці, а також відшкодування моральної шкоди, пов’язаної із цим, суд скасував, а провадження у справі в цій частині - закрив.

У решті вимог рішення районного суду в частині, що не скасована апеляційним судом, та постанову апеляційного суду КЦС ВС залишив без змін.

Нагадаємо, у вересні минулого року Верховний суд скасував усі рішення на користь Насірова.

Насірова звільнили 31 січня 2018 року в зв'язку з наявністю у нього британського громадянства. 3 березня детективи НАБУ повідомили йому про підозру за 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Насірову закидають неправомірне розстрочення податкових боргів підприємствам Олександра Онищенка та завдання збитків державі на 2 млрд гривень.

Напередодні засідання Насіров зліг у лікарню з нібито інфарктом міокарда. Керівник НАБУ Артем Ситник попередив главу ДФС про наслідки за симуляцію.

У грудні 2018 року Шевченківський районний суд Києва відмовив відновленому на посаді Насірову у задоволенні позову до лікаря Соколова, який давав свідчення в суді про стан його здоров'я. У квітні 2019 року Апеляційний суд повторно відхилив позов Насірова до лікаря.