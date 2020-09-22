​МОЗ обіцяє почати виплачувати медикам підвищені зарплати в кінці вересня

На це додатково виділено 6 мільярдів гривень до кінця року.

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду з представниками уряду щодо виконання заходів для забезпечення медичної галузі усім необхідним для протидії коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Офіса президента.

Зеленський запитав міністра охорони здоров’я Максима Степанова, на якому етапі зараз є підвищення зарплат медикам? Голова МОЗ відзвітував, що лікарі отримають підвищену зарплату наприкінці вересня.

Він зазначив, що Національна служба здоров’я підписує договори із 1600 лікарнями, з третиною закладів угоди вже укладено. Степанов зазначив, що на це підвищення зарплат додатково виділено 6 мільярдів гривень до кінця року.

"Ми обіцяли медикам фінансові покращення. Ми несемо за це відповідальність. Я очікую, що уряд буде виконувати свої обіцянки перед українцями", - сказав Зеленський.

Президент звернувся до голови МОЗ з вимогою пояснити, чому досі не витрачено 100 мільйонів гривень, передбачених на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень. Крім того, з 2,9 мільярда гривень, які були виділені на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту, витрачено лише 514 мільйонів гривень. Досі не придбано обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, хоча на це було виділено 5,3 мільярда гривень бюджетних коштів.

Зеленський наголосив, що в жовтні мають буди готові перші 120 приймальних відділень із понад 200, які обіцяли. "Відділення будуть, а техніки в них – ні?", - запитав президент.

Зеленський також додав, що в бюджеті мають бути закладені гроші на створення сучасної біологічної лабораторії для розробки вакцин.

Нагадаємо, 15 липня Кабінет міністрів виділив 7,4 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19 на підвищення зарплат медичним та іншим працівникам з 1 вересня.

17 березня Верховна Рада прийняла закон, який зобов'язує Кабмін ввести додаткові доплати медичним та іншим працівникам, які беруть участь у боротьбі з епідемією коронавірусу, в розмірі до 200% від заробітної плати.