У Києві виявили ще 270 випадків коронавірусу

У Києві за минулу добу виявили 270 хворих на коронавірус. З них - 33 дитини.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Захворіли:

136 жінок віком від 19 до 85 років.

111 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв

11 дівчаток від 2 до 16 років і 22 хлопчика від 7 місяців до 16 років.

Захворіли і 8 медиків", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнти. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Станом на 22 вересня коронавірус забрав життя семи киян. 61 пацієнт одужав. Всього в Києві від коронавірусу померло 325 людей, 5 929 - одужало.

В столиці вже підтверджено 20 028 випадків захворювання на коронавірус.

Фото: КМДА

Нагадаємо, сьогодні в Україні підтвердили ще 2 884 випадки коронавірусу. За добу одужала рекордна кількість пацієнтів з початку пандемії.