"Батьківщина" презентувала передвиборну програму для Києва

Київська організація партії «Батьківщина» презентувала свою передвиборну програму, яка має назву «Київ заслуговує на краще!». Про це повідомляє пресслужба партії.

Документ містить 10 пунктів. Зокрема, у партії планують провести масштабний аудит столиці з тим, щоб у подальшому раціонально використовувати ресурси і бюджет Києва на користь киян. Аудит стосуватиметься і технічного стану будинків. Місто має розпочати програму капітальних ремонтів застарілого житла за рахунок бюджету.

Також команда «Батьківщини» планує встановити справедливі тарифи на комунальні послуги та забезпечити безперебійне постачання тепла і гарячої води.

Передбачається запровадження муніципальної програми медичного страхування киян.

Щоб позбутися заторів, планують удвічі збільшити кількість сучасного громадського транспорту (переважно трамваїв), прибравши маршрутки.

«Ми знаємо, як зробити Київ однією з кращих столиць Європи та світу. Це буде місто, у якому хочеться жити та працювати. Ми це зробимо», – зазначено у програмі київської «Батьківщини».

Презентуючи програму, кандидат в мери від «Батьківщини» Олексій Кучеренко наголосив: «Київ перебуває в потужній та системній управлінській кризі. Вона пов’язана із непрофесійною та неефективною владою. Пріоритет нашої команди – безпека та комфорт проживання в місті для киян».

Окрім того, Кучеренко очолює список київської «Батьківщини», до якого також увійшли голова Київської міської «Батьківщини» Віталій Нестор, правозахисник Денис Москаль, експерт з державної політики щодо розвитку підприємництва Олександра Кужель і педагог Ольга Гoцуляк.