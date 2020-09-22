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"Батьківщина" презентувала передвиборну програму для Києва

Документ містить 10 пунктів.

Київська організація партії «Батьківщина» презентувала свою передвиборну програму, яка має назву «Київ заслуговує на краще!». Про це повідомляє пресслужба партії.

Документ містить 10 пунктів. Зокрема, у партії планують провести масштабний аудит столиці з тим, щоб у подальшому раціонально використовувати ресурси і бюджет Києва на користь киян. Аудит стосуватиметься і технічного стану будинків. Місто має розпочати програму капітальних ремонтів застарілого житла за рахунок бюджету.

Також команда «Батьківщини» планує встановити справедливі тарифи на комунальні послуги та забезпечити безперебійне постачання тепла і гарячої води.

Передбачається запровадження муніципальної програми медичного страхування киян.

Щоб позбутися заторів, планують удвічі збільшити кількість сучасного громадського транспорту (переважно трамваїв), прибравши маршрутки.

«Ми знаємо, як зробити Київ однією з кращих столиць Європи та світу. Це буде місто, у якому хочеться жити та працювати. Ми це зробимо», – зазначено у програмі київської «Батьківщини».

Презентуючи програму, кандидат в мери від «Батьківщини» Олексій Кучеренко наголосив: «Київ перебуває в потужній та системній управлінській кризі. Вона пов’язана із непрофесійною та неефективною владою. Пріоритет нашої команди – безпека та комфорт проживання в місті для киян».

Окрім того, Кучеренко очолює список київської «Батьківщини», до якого також увійшли голова Київської міської «Батьківщини» Віталій Нестор, правозахисник Денис Москаль, експерт з державної політики щодо розвитку підприємництва Олександра Кужель і педагог Ольга Гoцуляк.

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