Президент Володимир Зеленський 21 вересня підписав Указ "Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства".

Глава держави підписав документ під час зустрічі з представниками громадських та міжнародних організацій щодо реалізації державної політики з протидії та запобігання домашньому насильству, повідомляє пресслужба президента.

Фото: пресслужба президента

Текст Указу наразі не оприлюднено.

"В умовах пандемії COVID-19 проблемою номер два, після самого вірусу, стало наростання домашнього насильства. Тільки за перші шість місяців цього року поліція отримала майже вдвічі більше звернень щодо домашнього насильства, ніж у попередньому півріччі", - сказав Володимир Зеленський під час зустрічі.

Домашнє насильство в Україні вже криміналізовано, але, на переконання глави держави, потрібно розробити механізми реалізації ухваленого законодавства й створити систему доступних послуг для постраждалих у регіонах України.

Фото: пресслужба президента

Президент зауважив, що питання запобігання та протидії насильству щодо жінок є також одним із індикаторів цілей, визначених указом про Цілі сталого розвитку. А протидія гендерно зумовленому насильству є й елементом "Партнерства Біарріц", до якого приєдналася Україна.

Володимир Зеленський також доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю у найкоротші терміни напрацювати новий проект національної стратегії у сфері прав людини.

Нагадаємо, у вересні Україна отримала офіційний статус учасниці "Партнерства Біарріц", яке бореться за встановлення гендерної рівності у світі. "Партнерство" започаткували лідери країн G7 у серпні 2019 року у Франції під головуванням Еммануеля Макрона.

Мета ініціативи - посилити відповідальність та консолідувати зусилля міжнародної спільноти щодо досягнення гендерної рівності.