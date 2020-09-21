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Резніков: під амністію на Донбасі не потраплять вбивці і зрадники

Віцепрем'єр заявив, що під амністію не потраплять вбивці і зрадники, які вчинили військові злочини та геноцид проти людства.

Резніков: під амністію на Донбасі не потраплять вбивці і зрадники
Фото: Макс Левин

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що уряд розробляє пакет законопроєктів про перехідний період, куди увійдуть також закони про перехідне правосуддя (амністії).

Про це він сказав в ефірі "Україна 24".

За словами віцепрем'єра, амністія не буде загальною, тобто під амністію не потраплять вбивці і зрадники, які вчинили військові злочини та геноцид проти людства.

"Їм краще дійсно бігти, тому що вони понесуть покарання повністю, не тільки відповідно до українських законів, але й до всіх міжнародних конвенцій", - сказав Резніков.

Віцепрем'єр зауважив, що амністія постійно застосовується в світі і її не потрібно боятися.

"Ми вивчаємо 260 конфліктів на планеті Земля, які відбувалися. І кожен раз амністію офіційний уряд застосовує. Але звичайно вона не стосується військових злочинців, мародерів, психопатів і так далі", - додав Резніков.

Нагадаємо, в середині вересня Резніков заявляв, що реінтеграція тимчасово окупованих територій України триватиме 25 років. 

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