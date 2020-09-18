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Резніков: "Реінтеграція тимчасово окупованих територій триватиме 25 років"

За його словами, безпечна реінтеграція триватиме мінімум одне покоління.

Резніков: "Реінтеграція тимчасово окупованих територій триватиме 25 років"
Фото: Макс Левин

Реінтеграція тимчасово окупованих територій України триватиме 25 років. 

Про це під час виступу на годині запитань до уряду повідомив віцепрем'єр-міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Реінтеграція територій, які зараз тимчасово окуповані, не відбуватиметься зразу після закінчення війни. Кінець війни і реінтеграція не співпадатимуть по часу. Бо ми говоримо про безпечну реінтеграцію – таку, що не пошматує країну і не створить нових ризиків", - повідомив Резніков.

Він додав, що безпечна реінтеграція триватиме мінімум одне покоління. Як приклад віцепрем'єр додав, що в Німеччині досі є відмінності між східною та західною частинами.

"Хочу зверунти увагу на ті кроки, які ми вважаємо необхідними. Після гарчої фази конфлікту наступає перехідний період. Його важлива частина – створення механізмів перехідного правосуддя. Згідно з принципами ООН, це права на правду і справедливість. Нам потрібен закон про відповідальність, хто так колаборанти, злочинці, а хто заручники. Хто підпадає під амністію, а хто ні", - пояснив Резніков.

Нагадаємо, що в грудні минулого року в Офісі президента обговорили можливі сценарії реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Окрім того, в МЗС розробили стратегію деокупації Криму. Докладніше про це читайте в інтерв'ю LB.ua з Еміне Джеппар "Публічна дипломатія завжди вимагає ресурсу. Ніяка сила, навіть м’яка, не буває дешевою". 

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