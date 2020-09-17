Група паломників-хасидів, які застрягли на білорусько-українському кордоні, вдягнули вишиванки та шаровари і заспівали державний гімн України.

Відео їхнього виступу опублікував голова Українського єврейського комітету Едуард Долінський.

"У боротьбі за право потрапити в Умань хасиди, що застрягли на кордоні Білорусі та України, виконують гімн України в національних костюмах", - написав Долінський у Facebook.

Нагадаємо, на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

Цього року у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус, в'їзд іноземців в Україну заборонено до 28 вересня, однак для громадян Білорусі діють преференції через складну ситуацію в країні.

Незважаючи на заборону, в Україну намагаються потрапити тисячі паломників. Ушосте проголошений президентом Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду домовитися з Україною про надання "зеленого коридору" для євреїв-хасидів, які не можуть з Білорусі потрапити на українську територію.

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар’є Дері 15 вересня звернувся до президента Зеленського з проханням пропустити на територію України паломників.

16 вересня Україна закривала пункт пропуску "Нові Яриловичі", де зібралися паломники-хасиди. Обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусу.

17 вересня глава Міністерства вищої освіти та Міністерства водних ресурсів Ізраїлю Зєев закликав паломників, які намагаються потрапити в Україну, повернутися додому.