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У п'ятницю по всій Україні значно похолодає

Температура у столиці вдень +12...+14 градусів.

У п'ятницю по всій Україні значно похолодає
Фото: Макс Требухов

У п'ятницю, 18 вересня, в Києві вночі без опадів, удень дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +12...+14 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 градусів, удень +10...+19 градусів.

На півночі України без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +12...+14 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+13 градусів, удень +15...+17 градусів.

На сході України невелика хмарність, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 градусів, удень +17...+19 градусів.

На півдні України невелика хмарність, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, удень +27...+29 градусів.

У Криму невелика хмарність, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, удень +19...+21 градусів.

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