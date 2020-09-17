На перехресті вулиць Липської та Інститутської зіткнулися два легкових авто, постраждалих нема.

У Києві на перехресті вулиць Липської та Інститутської зіткнулися два легкових автомобілі.

Про це повідомляють "Вартові еспресо".

Зазначається, що одним з учасників автопригоди є син депутата Нестора Шуфрича Нестор.

"На перехресті вулиць Липської та Інститутської не розминулися дві автівки. Автомобіль Ssang Yong їхав з вулиці Липської, не пропустивши на перехресті Mercedes, за кермом которого перебував син Шуфрича, Нестор Несторович. На щастя, постраждалих немає, чого не скажеш про автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2017 році 23-річний Нестор Шуфрич-молодший на автомобілі Bentley збив 31-річного чоловіка на пішохідному переході в районі київської синагоги. Потерпілий отримав перелом ноги, вивих плеча, а також травми голови.

Син нардепа здав тест на визначення стану сп'яніння і пройшов дослідження в лікарні: результати показали, що він був тверезий. У Шуфрича-молодшого також взяли аналізи на наркотики.

За фактом ДТП було порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу. Шуфрич-молодший співпрацював зі слідством, його засудили до умовного покарання. Крім того, для лікування постраждалого викликали лікарів з Ізраїлю.

У 2013 році син Шуфрича Олександр в Ужгороді врізався у стовб.