На автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Виннички Пустомитівського району Львівської області обмежений рух транспорту у зв’язку з масштабною аварією.
Про це повідомляє пресслужба поліції Львівщини.
Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням, по можливості, користуватись об’їзними маршрутами.
Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, близько 14:40. Як попередньо встановлено, зіткнулись шість транспортних засобів - дві вантажівки, два мікроавтобуси та два легкових автомобіля "БМВ" та "Рено". Усі вони рухались у попутньому напрямку.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Уточнюється кількість учасників ДТП та осіб, які були травмовані.
Нагадаємо, раніше у передмісті Хмельницького рейсовий "ПАЗик" зіткнувся з Теслою, постраждали 8 людей.