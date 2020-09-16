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На дорозі "Київ-Чоп" на Львівщині після масштабної ДТП заблоковано рух транспорту

Зіткнулись дві вантажівки, два мікроавтобуси та два легкових автомобіля.

На автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Виннички Пустомитівського району Львівської області обмежений рух транспорту  у зв’язку з масштабною аварією.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівщини.

Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням, по можливості, користуватись об’їзними маршрутами.

Фото: lv.npu.gov.ua

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, близько 14:40. Як попередньо встановлено, зіткнулись шість транспортних засобів - дві вантажівки, два мікроавтобуси та два легкових автомобіля "БМВ" та "Рено". Усі вони рухались у попутньому напрямку.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Уточнюється кількість учасників ДТП та осіб, які були травмовані.

Фото: lv.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше у передмісті Хмельницького рейсовий "ПАЗик" зіткнувся з Теслою, постраждали 8 людей.

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