Водія, який під Києвом спричинив ДТП з 5 загиблими і 20 травмованими, арештували без права на заставу

Смертельна аварія сталася в ніч на 11 вересня.

Суд обрав запобіжний захід водію, який спричинив смертельну ДТП у Бориспільському районі Київської області.

Сьогодні, 12 вересня, Бориспільський міськрайонний суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід щодо водія – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави, інформує пресслужба обласної поліції.

Як повідомляли раніше, поліція затримала 21-річного водія вантажівки DAF, який в ніч на 11 вересня скоїв ДТП за участю трьох автомобілів на трасі Київ-Харків, в результаті чого загинуло 5 осіб.

Йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.