У Київській області заборонили проведення концертів та дискотек

Також заборонені банкети та розважальні програми в закладах харчування.

У Київській області заборонили проведення дискотек, концертів та банкетів на період карантину. Відповідне рішення ухвалено обласною комісією ТЕБ та НС.

Заборонено проведення концертів, крім тих які проводяться закладами культури у власних приміщеннях та для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності, повідомили на сторінці Київської обласної державної адміністрації в Facebook.

Також заборонили проведення дискотек та роботу нічних клубів і діяльність закладів громадського харчування з організаціює дозвілля – ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо. Заборону встановлено на час дії карантину. Самі ці заклади можуть працювати, але без розважальних програм і банкетів.

"Ситуація із захворюванням на коронавірус в області з кожним днем стає все гострішою. На сьогодні вже 6554 лабораторно підтверджені випадки захворювання. Лише за добу виявлено 95 нових випадків. Тому я вкотре закликаю жителів Київщини бути відповідальними", - наголосив голова Київської ОДА Василь Володін.

Нагадаємо, що учора оновили поділ на карантинні зони - він набуде чинності з 14 вересня. До помаранчевого рівня віднесли Ірпінь, фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київщини. Також уперше "помаранчевим" став Київ.