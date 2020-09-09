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Уряд скасував самоізоляцію для студентів з ОРДЛО

Також ці умови поширюються на осіб, що супроводжують абітурієнтів чи студентів.

Уряд скасував самоізоляцію для студентів з ОРДЛО
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про скасування 14-денної самоізоляції при перетині КПВВ для абітурієнтів та студентів з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на засідання уряду.

"Даним проєктом постанови передбачається, що молоді люди, які прибувають з тимчасово окупованих територій, можуть долучитися до навчального процесу без самоізоляції чи обов'язкового тестування. Також ці умови поширюються на осіб, що їх супроводжують", - заявив перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський, презентуючи документ на засіданні Кабміну.

Уряд вніс відповідні зміни до постанови №641  від 22 липня 2020 р.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні 9 вересня затвердив план пріоритетних дій на 2020 рік.

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