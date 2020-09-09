Уряд скасував самоізоляцію для студентів з ОРДЛО

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про скасування 14-денної самоізоляції при перетині КПВВ для абітурієнтів та студентів з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на засідання уряду.
"Даним проєктом постанови передбачається, що молоді люди, які прибувають з тимчасово окупованих територій, можуть долучитися до навчального процесу без самоізоляції чи обов'язкового тестування. Також ці умови поширюються на осіб, що їх супроводжують", - заявив перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський, презентуючи документ на засіданні Кабміну.
Уряд вніс відповідні зміни до постанови №641 від 22 липня 2020 р.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні 9 вересня затвердив план пріоритетних дій на 2020 рік.