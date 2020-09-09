Шмигаль: у вересні доплати лікарям збільшать у середньому на 3,5 тисячі

Кабмін виділив на це майже 6 мільярдів гривень.

З вересня Кабінет міністрів збільшить доплату медичним працівникам з у середньому на 3,5 тис. гривень.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Безпосередньо лікарям у середньому доплата буде збільшена на 3,5 тис. грн", - заявив глава уряду.

Прем'єр нагадав, що Кабінет міністрів на позачерговому засіданні уряду 7 вересня ухвалив постанову, якою врегульовується це питання. На це виділено майже 6 млрд грн.

Нагадаємо, позавчора Кабмін виділив на доплати медикам 5,95 мільярда гривень.Уряд також затвердив перелік організацій, які здійснюватимуть медичні закупівлі.

Раніше повідомлялося, що МОЗ попросив Мінфін збільшити витрати на програму медичних гарантій. Степанов вважає, що витрати на медичні гарантії мають становити не менш ніж 5% ВВП країни.