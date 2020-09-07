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​В Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить ПриватБанку не платити $350 млн Суркісам

Законопроєкт зареєстрував народний депутат Юрій Камельчук.

​В Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить ПриватБанку не платити $350 млн Суркісам
Фото: Макс Требухов

У Верховній Раді зареєстрований законопроект №4064, ініційований Міністерством юстиції з метою запобігання стягнення $ 350 млн з ПриватБанку.

Про це в Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Зазначається, що законопроєкт зареєстрував народний депутат Юрій Камельчук (фракція "Слуга народу").

Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва прийняв рішення, яким встановив порядок примусового виконання ухвали про забезпечення спірного позову компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку. В ньому йдеться про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, направлене на фактичне стягнення з банку майже 10 млрд грн ($350 млн).

Міністерство юстиції України розробило законопроєкт, який дозволяє не здійснювати примусове виконання ухвали Печерського райсуду Києва, за якою з державного ПриватБанку має бути стягнено близько $350 млн на користь компаній, афілійованих з братами Суркісами.

Документом пропонується доповнити закон "Про виконавче провадження" статтею 62 прим. 1 – "Особливості виконання судового рішення про забезпечення позову" з таким текстом: "Забороняється при виконанні судового рішення про забезпечення позову вживати заходи щодо стягнення коштів та/або звернення стягнення на майно боржника, крім накладення арешту".

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