Ощадбанк з 2021 року приєднається до Фонду гарантування вкладів

Після приєднання до ФГВФО розмір гарантованої суми для нових вкладників складатиме 200 тис. гривень.

Державний Ощадбанк з 1 січня 2021 року стане учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб після внесення відповідних змін до законодавства.

Про це повідомляється на сайті Національного банк України.

"Враховуючи великий депозитний портфель банку та, відповідно, потребу у значних внесках банку до Фонду, для установи буде передбачено перехідний період до 31 грудня 2023 року в частині сплати регулярних зборів. Ця пропозиція Ради з фінансової стабільності також потребує імплементації на рівні закону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підтриманий Радою сценарій дасть змогу перейти до підвищення суми гарантованих державою вкладів до 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, Ощадбанк - це єдиний український банк, який у разі визнання його неплатоспроможним зобов'язаний компенсувати клієнтам повну суму вкладів за рахунок держбюджету. "Особливий" статус Ощадбанку прописаний у ст. 57 Закону "Про банки і банківську діяльність". Установа не є учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) і не відраховує йому регулярні збори, за рахунок яких виплачуються вклади в ліквідованих банках.

Ощадбанк мав стати учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб з 1 липня 2020 року, але це питання відклали. В НБУ вважають, що участь у Фонді гарантування фізосіб допоможе Ощадбанку залучити іноземного інвестора і швидше модернізуватися.

Зараз депозити вкладників Ощадбанку гарантовані державою в повному обсязі, тобто 100% незалежно від суми. Після приєднання до ФГВФО планувалося, що розмір гарантованої суми для нових вкладників складатиме 200 тисяч гривень.