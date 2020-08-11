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Суд зобов'язав "Укрзалізницю" погасити $68,1 млн заборгованості перед Сбербанком

Рішення ухвалив Господарський суд Донецької області.

Суд зобов'язав "Укрзалізницю" погасити $68,1 млн заборгованості перед Сбербанком
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Господарський суд Донецької області зобов'язав акціонерне товариство "Укрзалізниця" погасити перед  українським Сбербанком 68,14 млн доларів заборгованості.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з рішенням, суд стягнув з "Укрзалізниці" 54,95 млн доларів заборгованості державного підприємства "Донецька залізниця" по основній кредитній лінії, а також 13,2 млн доларів заборгованості за відсотками.

Зазначається, що Сбербанк звертався до Господарського суду Києва з позовом про стягнення зазначених коштів з "Укрзалізниці" як заборгованості за кредитним договором, укладеним між банком і державним підприємством "Донецька залізниця" у 2011 році.

Однак у зв'язку з перебуванням державного підприємства "Донецька залізниця" в стані припинення, банк вирішив стягнути заборгованість із "Укрзалізниці".

Ми повідомляли, що УЗ реструктуризувала борг перед Сбербанком на $200 млн за кілька днів до крайнього терміну.

Сбербанк вимагав ці гроші як погашення боргу за кредитним договором, укладеним між банком і держпідприємством "Донецька залізниця" ще у 2011 році.

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Джерело: "Українські новини"
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