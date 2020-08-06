Суд продовжив запобіжний захід Стерненку

Суд продовжив запобіжний захід активісту, колишньому лідеру одеського осередку "Правий сектор" Сергію Стерненку - нічний домашній арешт з 21:00 до 6:00 до 21 вересня.

Адвокат Сергія Стерненка Масі Найєм повідомив у фейсбуці: "Суддя Антонюк М. С. задовольнила клопотання прокурора частково. Суддя обрала запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 06:00".

Стерненко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що він та його захист не заявляли відвід судді Антонюк, однак вона сама завершила засідання "та заявила, що відбудеться інше засідання по розгляду заяви про відвід, яку ми не заявляли, і пішла". Він додав, що заявляв про нібито втручання в авторозподіл суддів, а не про відвід.

Нагадаємо, що Шевченківський райсуд Києва обмежив активіста і блогера Сергія Стерненка та його захист в ознайомленні з матеріалами справи до 11 серпня. Детальніше про це читайте в матеріалі LB.ua.

У травні 2018 Стерненко вчинив спротив двом чоловікам, які намагалися на нього напасти. В результаті один з нападників отримав смертельне поранення та помер. Це був третій напад на Стерненка.

Через два роки активісту оголосили підозру в умисному вбивстві. За версією слідства, Стерненко, захищаючись під час нападу, поранив ножем двох людей, а потім наздогнав одного. З них - Івана Кузнєцова - та завдав йому смертельного поранення. Тіло загиблого було знайдене майже в 100 м від місця першої сутички.

Сам Стерненко в інтерв'ю LB.ua говорив, що вихопив ніж у одного з тих, кто на нього нападав, і почав відмахуватися наосліп. Після цього нападники почали тікати, а через 30-40 хвилин один з них впав - у нього була рана на животі.

15 червня Стерненку призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 3 липня Апеляційний суд відмовився змінити обраний запобіжний захід.