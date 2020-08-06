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У Києві ​правоохоронці заблокували діяльність "чорних" сall–центрів, за допомогою яких шахраї ошукували клієнтів банків

До масштабної схеми було залучено близько 300 осіб.

Столичні правоохоронці викрили і припинили діяльність групи телефонних шахраїв, які під виглядом банківських працівників ошукували клієнтів різних банків.

До масштабної схеми було залучено близько 300 осіб, інформує пресслужба прокуратури Києва.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Досудовим розслідування встановлено, що на території столиці та міста Дніпра тривалий час діяла злочинна група, учасники якої використовували незаконно отримані бази клiєнтів українських та іноземних фінансових установ з метою зняття коштів з їхніх рахунків.

Для здійснення шахрайської схеми організатори орендували приміщення, у яких створювали Call-центри, забезпечували їх необхідним технічним обладнанням та підбирали персонал.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Так, за вказівкою організаторів оператори Call-центрів здійснювали смс-розсилку про начебто несанкціонований вхід в особистий кабінет клієнта фінансової установи. Після чого, представляючись співробітниками банку, оператори телефонували потенційним потерпілим, входили їм у довіру та отримували дані про їхні банківські картки. Використовуючи цю інформацію, зловмисники знімали кошти з банківських карток потерпілих та переводили їх на підконтрольні організаторам розрахункові рахунки.

"За даними слідства, у схемі були задіяні близько 300 осіб. Сума заподіяних збитків та коло потерпілих встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У межах провадження правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання учасників злочинної схеми та за адресами розташування Call-центрів. Вилучено технічне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність.

Слідчі дії наразі тривають. Вирішується питання про повідомлення про підозру причетним особам.

Раніше у Херсонській області кіберполіція викрила шахраїв, які під виглядом інтернет-ломбарду ошукали громадян на 0,5 млн гривень.

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