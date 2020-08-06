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ДБР повідомило про підозру дев’ятому фігуранту справи про вбивство журналіста Сергієнка

Одного з лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському викрали і вбили у квітні 2014-го.

ДБР повідомило про підозру дев’ятому фігуранту справи про вбивство журналіста Сергієнка
Фото: Свобода

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру учаснику злочинної організації, причетному до вбивства журналіста Василя Сергієнка.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За погодження прокурорів Офісу генерального прокурора слідчими Державне бюро розслідувань повідомлено про підозру особі в участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255 КК України). Наразі вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний у складі злочинного угруповання вчинив викрадення, катування та подальше вбивство журналіста Василя Сергієнка - одного з лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському. 4 квітня 2014 року його викрали з двору власного будинку. Наступного дня тіло знайшли в лісі зі слідами тортур.

На лаві підсудних у провадженні за цим фактом нині перебувають шестеро осіб, двоє - у розшуку.

У вбивстві Василя Сергієнка звинувачують Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка і Романа Недибалюка, а також Андрія Іносова і Валентина Завражина. Всі вони, за даними слідства, входили в злочинне угруповання з двох підрозділів, одне з яких мало викрасти Сергієнка, а інше - вбити його і закопати в лісі.

У липні 2017 року прокуратура Черкаської області затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та одного з виконавців викрадення і вбивства Сергієнка - Вадима Мельника і Віктора Горбенка.

8 січня Городищенський суд Черкаської області відпустив Вадима Мельника під домашній арешт.

Наприкінці січня справи підозрюваних у вбивстві журналіста Сергієнка передали до суду.

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