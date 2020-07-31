Українські правоохоронці передадуть Білорусі докази злочинної діяльності бойовиків ПВК "Вагнер"

Аваков оцінив інформацію про затримання під Мінськом "вагнерівців" як "вкрай небезпечний прецедент".

Правоохоронні органи передадуть білоруським колегам інформацію, яка підтверджує злочинну діяльність бойовиків ПВК "Вагнер" на території України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Глава МВС підкреслив, що розцінює інформацію про затримання під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" як вкрай небезпечний прецедент, який свідчить про намір іноземного втручання в справи незалежної Білорусі.

"Це дуже небезпечна ситуація - коли 33 іноземних найманця, які проливали кров і влаштовували збройні провокації в Сирії, Судані, Лівії і на українському Донбасі, влаштовують свою базу в 1,5 км від резиденції Президента країни", - цитує пресслужба очільника міністерства.

"За інформацією наших джерел, офіційно виселившись з готелю і нібито прямуючи в аеропорт з метою покинути в країну, вагнерівці розмістилися на спеціальній базі під Мінськом, недалеко від резиденції Президента Лукашенко. Тобто, очевидно, мова йде про якусь операцію спецслужб, очевидно, Російської федерації ", - зазначив міністр.

Аваков звернувся до дружнього білоруського народу із закликом з усією серйозністю поставитися до цієї провокації.

"Ми, українці, отримали надто багато горя і жертв від дій російських провокаторів і терористів, в тому числі - найманців ПВК "Вагнер" в Україні в 2014 році. Представники цієї компанії воювали і лютували не тільки в Сирії, Судані та Лівії, а й у нас на Донбасі. Найманці вбивали, катували і калічили захисників України, в тому числі, під Донецьком, в Слов'янську і Горлівці", - зазначив глава МВС.

Він додав, що Національна поліція України розслідує цілий ряд кримінальних справ за цими злочинами, за участю, в тому числі, затриманих на території Республіки Білорусь найманців. МВС та інші правоохоронні органи України мають достатню кількість матеріалів за цими злочинами.

"Весь масив інформації буде нами переданий білоруській стороні. Ми сподіваємося, що це допоможе незалежній Білорусі захиститися від загрози тероризму і диверсійних дій найманців ПВК "Вагнер"", - пообіцяв Арсен Аваков.

Раніше сьогодні Україна скерувала Білорусі запит на екстрадицію 28 "вагнерівців". 9 із них є громадянами України.