У справі ексглави "Укравтодору" Новака з’явився шостий підозрюваний

Новака і його спільників підозрюють у корупції та хабарництві.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще одній особі в справі одержання неправомірної вигоди колишнім головою Державного агентства автомобільних доріг України Славоміром Новаком.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

"НАБУ та САП повідомили бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, про підозру в наданні колишньому в.о. голови "Укравтодору" неправомірної вигоди та її легалізації на території Польщі", — йдеться в повідомленні.

Таким чином, загальна кількість учасників злочину сягнула шести осіб.

Правоохоронці нагадують, що 20 липня НАБУ та САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦАБ) та Окружною прокуратурою міста Варшави викрили злочинну групу на чолі з колишнім в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України. П’ятьом особам вручено повідомлення про підозру в межах роботи спільної слідчої групи. А саме:

в.о. голови "Укравтодору";

двом громадянам Польщі;

іноземному громадянину, представнику однієї з компаній-учасниць тендерів "Укравтодору";

колишній радниці в.о. голови "Укравтодору", громадянці України.

НАБУ та САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про ймовірне отримання колишнім керівником "Укравтодору" неправомірної вигоди. Усі ці випадки пов’язані з ухваленням рішень про використання коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями у вигляді кредитів на ремонт українських доріг. Загальна сума кредитних коштів, які злочинна група використала як привід для отримання неправомірної вигоди від компаній у сфері дорожнього господарства, перевищує 270 млн євро.

В одному з епізодів йшлося про сплату 10% "консультаційних послуг", що становило понад 180 тис. євро. В іншому компанія-переможець тендеру "Укравтодору" мала сплатити внесок до спеціально створеного спільного підприємства в Польщі, еквівалент якого становив на момент вчинення злочину понад 3,5 млн грн.

Ще в одному з випадків йшлося про викуп іншої спеціально створеної компанії зі статутним капіталом у 15 тис. євро за 300-350 тис. євро. В обмін на це екскерівник "Укравтодору" обіцяв "не помітити" порушень термінів виконання контрактів однією з компаній-підрядниць "Укравтодору" і не вимагати від неї сплати штрафних санкцій.

Особливістю злочинів було те, що вони починались в Україні, а завершувались у Польщі.

Розслідування цих фактів детективи Національного бюро здійснюють із вересня 2019 року. Після того, як з’ясувалося, що наведені факти також розслідує Центральне антикорупційне бюро Польщі, в листопаді 2019 року створили спільну слідчу групу, до складу якої від України увійшли детективи НАБУ та прокурори САП, від Польщі - працівники Центрального антикорупційного бюро та Окружної прокуратури міста Варшави. Координація дій обох сторін відбувалася за участю Євроюсту.

Нагадаємо, Новака затримали 20 липня в польському Гданську. Голова НАБУ Артем Ситник заявив, що діяльність очолюваної Новаком злочинної групи була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій.

Окружна прокуратура у Варшаві звинуватила Новака в корупції. Обвинувачення охоплюють період від жовтня 2016 року до вересня 2019 року, коли колишній міністр уряду Польщі очолював Державне агентство автомобільних доріг України.

21 липня Новаку було вручено українську підозру.

22 липня польський суд заарештував ексголову "Укравтодору" Новака на три місяці.