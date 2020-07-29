СБУ викрила схему незаконного отримання соцвиплат бойовиками "ДНР"

Контррозвідники Служби безпеки України викрили групу осіб у створенні механізму протиправної видачі, зокрема бойовикам "ДНР", соціальних виплат з держбюджету України. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як встановило слідство, зловмисники за грошову винагороду оформляли жителям тимчасово окупованої території Донеччини паспорти громадян України і документи на призначення соціальних виплат. Вони особисто отримували документи і переправляли їх через лінію розмежування.

У спецслужбі зазначили, що серед замовників "послуг" оперативники виявили представників незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".

За інформацією пресслужби СБУ, 29 липня цього року в Бахмуті Донецької області оперативники спецслужби затримали трьох фігурантів провадження під час спроби зняття готівки для подальшого переміщення на тимчасово окуповану територію.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та тимчасового перебування зловмисників правоохоронці вилучили готівку, банківські картки та документи, які були підставою для отримання грошей в українських банківських установах, у тому числі для осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань.

Трьом фігурантам, серед яких працівник державного банку, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року співробітники Служби безпеки в Харківській області викрили механізм фінансування терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" через незаконні нарахування соціальних виплат.

Організував протиправну схему переселенець з Луганської області, який тривалий час проживає в Харкові. За грошову винагороду він пропонував жителям тимчасово окупованих територій сприяння в нарахуванні пенсій та інших видів соціальної допомоги.