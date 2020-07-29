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СБУ заявила про кібератаку ФСБ Росії на представництво президента в Криму

Кібератака була направлена на отримання інформації про діяльність представництва.

СБУ заявила про кібератаку ФСБ Росії на представництво президента в Криму
Фото: AndreyPopov\Depositphotos

У рамках міжвідомчої співпраці та координації Представництвом президента України в Автономній Республіці Крим і Головним управлінням Служби безпеки в АР Крим знешкоджено та усунуто цілеспрямовану кібератаку, організовану хакерським угрупованням, підконтрольним ФСБ Росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ у фейсбуці.

Зазначається, що кібератака була направлена на отримання інформації про діяльність представництва.

"Представництво і Головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим продовжуватимуть міжвідомчу співпрацю та координацію, направлену не лише на захист щоденної роботи державних органів з питань Криму, але й захист прав та інтересів наших громадян, постраждалих від окупації", - наголосили у спецслужбі.

Нагадаємо, протягом першого півріччя 2020 року СБУ нейтралізувала понад 300 кібератак і кіберінцидентів на об’єкти критичної інфраструктури.

26 липня стало відомо також про витік даних із сервісу "Cloudflare Inc". Серед оприлюднених адрес було 45 записів з доменом "gov.ua" та більш ніж 6,5 тис. із доменом "ua", у тому числі ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури. Кіберфахівці Служби безпеки перевірили ймовірність ризиків унаслідок витоку бази даних і встановили, що загрози державним ресурсам немає.

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