Потужні зливи на Закарпатті спричинили небезпечні зсуви ґрунту

Червневі зливи призвели до небезпечних зсувів у селищі Ясіня Закарпатської області. Так, в урочищі Ропша через зсув ґрунту було пошкоджено декілька будівель.

Людей, чиї будинки опинилися в зоні зсуву, відселено. Наразі вони мешкають у рідних. Про це йдеться на сайті Закарпатської обласної державної адміністрації.

Перші 30 мільйонів від уряду на ліквідацію наслідків повені область отримала, 7 мільйонів перераховують людям, чиї оселі постраждали від стихії. Один із власників пошкодженого будинку у с. Ясіня уже отримав 300 тисяч гривень. Проте чоловік каже, цих коштів не вистачить для придбання нового помешкання.

Також є більш глобальна небезпека. Зсувні процеси продовжуються, є загроза сходження ґрунту в річку Чорна Тиса. Закарпатські та івано-франківські експерти вивчають динаміку руху ґрунтів, однак поки що технічного рішення, як зупинити зсуви, не мають.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що в мiсцях проходження сильних злив у середині липня буде вiдбуватися: на малих водотоках та у верхiв'ях рiчок Закарпатської області швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3-0,8 м; формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах; утворення локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженого ґрунту.

Через сильні дощі в червні 2020 року вийшли з берегів річки Карпатського регіону. В результаті були підтоплені 10 тисяч будинків, зруйновані 117 км автодоріг, 64 мости. Частково пошкоджено 500 км автодоріг і 135 мостів.

Найсильніше постраждала Івано-Франківська область. Там загинули три людини.

Кабінет Міністрів виділив 672 млн на боротьбу з наслідками повені і ще 82 млн гривень на фінансування сил МВС, задіяних у ній.

Червнева повінь на заході України перевищила за масштабами повінь 2008 року, яку вважали найсильнішою за пів століття. На піку паводка 28 липня 2008 року було підтоплено понад 40 тисяч будинків і 33 тисяч га сільгоспугідь. Пошкоджено сотні мостів, розмито 680 км доріг. Збитки оцінювали в 3-4 млрд гривень.