У Пирятинському районі Полтавської області розстріляли Mercedes-Benz S-Class, у салоні виявили тіло чоловіка.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

"Сьогодні, 29 липня, близько 16-ї години на автодорозі Київ-Харків, поблизу міста Пирятин, виявлено автомобіль «Mercedes-Benz S-Class». У салоні авто виявлено тіло чоловіка. За попередніми даними, загиблий - житель Донецької області, 1985 року народження", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що вранці 23 липня в Полтаві чоловік із гранатою викрав авто, а потім захопив у заручники поліцейського. Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що злочинцем є раніше неодноразово судимий Роман Скрипник, 1988 року народження.

Розшук злочинця триває.