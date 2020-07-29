Європа готується до другої хвилі коронавірусу
Європа готується до другої хвилі коронавірусу
"Ліверпуль" пропустив найшвидший гол в Англійській прем'єр-лізі у своїй історії
"Ліверпуль" пропустив найшвидший гол в Англійській прем'єр-лізі у своїй історії
Алексей Резников: «Надеюсь, что та сторона не хочет нарушить перемирие, толком его не начав»
Алексей Резников: «Надеюсь, что та сторона не хочет нарушить перемирие, толком его не начав»
Головна суперниця Лукашенка на виборах з другої спроби відповіла, чий Крим
Головна суперниця Лукашенка на виборах з другої спроби відповіла, чий Крим
Ляшко назвав умову, за якої Євросоюз відкриє кордони для українців
Ляшко назвав умову, за якої Євросоюз відкриє кордони для українців
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
Уруський: "Антонов" сам себе вимучує і з великим болем позбувається своєї минулої величі
Уруський: "Антонов" сам себе вимучує і з великим болем позбувається своєї минулої величі
Кучма виходить з переговорної групи щодо Донбасу
Кучма виходить з переговорної групи щодо Донбасу
ГоловнаСуспільствоВійна

КПВВ у Щасті й Золотому планують відкрити до кінця осені, - Мінреінтеграції

Нині в Луганській області відкритий лише один КПВВ - у Станиці Луганській.

КПВВ у Щасті й Золотому планують відкрити до кінця осені, - Мінреінтеграції
Фото: mtot.gov.ua

Українська влада робить усе, аби відновити роботу контрольно-пропускних пунктів в’їзду/виїзду на межі з тимчасово окупованими територіями Луганської та Донецької областей.

Нові КПВВ у населених пунктах Золоте та Щастя на Луганщині планують відкрити протягом чотирьох місяців, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Повідомляють, що на підконтрольній уряду території поблизу міста Золоте вже збудовано комплекс споруд для пропуску та сервісного обслуговування громадян. Щодо КПВВ поблизу міста Щастя, то робоча група, куди увійшли представники Мінреінтеграції, органів місцевого самоврядування та військові, має найближчим часом визначити місця облаштування режимної та сервісної території.

"Ми очікуємо, що за чотири місяці окупаційна адміністрація все-таки виконає свої зобов’язання щодо монтажу певного комплексу будівель, щоб наші громадяни могли зайти на підконтрольну уряду територію", - зазначив перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський.

Він зауважив, що на КПВВ планують створити сервісні центри для обслуговування громадян з непідконтрольних територій. Там передбачено відкрити аптечний пункт, мобільний ЦНАП, юридичну приймальню й інші об’єкти для обслуговування громадян.

Єдиний автомобільний пункт перетину лінії розмежування в Луганській області КПВВ "Золоте" закрили 2016 року. Нині в Луганській області відкритий лише один КПВВ - у Станиці Луганській. У червні через цей КПВВ лінію дотику з тимчасово окупованою територією Луганської області перетнуло 14,5 тисяч осіб і понад 600 одиниць техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також