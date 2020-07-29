КПВВ у Щасті й Золотому планують відкрити до кінця осені, - Мінреінтеграції

Нині в Луганській області відкритий лише один КПВВ - у Станиці Луганській.

Українська влада робить усе, аби відновити роботу контрольно-пропускних пунктів в’їзду/виїзду на межі з тимчасово окупованими територіями Луганської та Донецької областей.

Нові КПВВ у населених пунктах Золоте та Щастя на Луганщині планують відкрити протягом чотирьох місяців, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Повідомляють, що на підконтрольній уряду території поблизу міста Золоте вже збудовано комплекс споруд для пропуску та сервісного обслуговування громадян. Щодо КПВВ поблизу міста Щастя, то робоча група, куди увійшли представники Мінреінтеграції, органів місцевого самоврядування та військові, має найближчим часом визначити місця облаштування режимної та сервісної території.

"Ми очікуємо, що за чотири місяці окупаційна адміністрація все-таки виконає свої зобов’язання щодо монтажу певного комплексу будівель, щоб наші громадяни могли зайти на підконтрольну уряду територію", - зазначив перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський.

Він зауважив, що на КПВВ планують створити сервісні центри для обслуговування громадян з непідконтрольних територій. Там передбачено відкрити аптечний пункт, мобільний ЦНАП, юридичну приймальню й інші об’єкти для обслуговування громадян.

Єдиний автомобільний пункт перетину лінії розмежування в Луганській області КПВВ "Золоте" закрили 2016 року. Нині в Луганській області відкритий лише один КПВВ - у Станиці Луганській. У червні через цей КПВВ лінію дотику з тимчасово окупованою територією Луганської області перетнуло 14,5 тисяч осіб і понад 600 одиниць техніки.