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Адвокатка Закревська: повернення Протасового Яру громаді Києва - суттєвий прорив, але проміжна перемога

Надалі в цій справі ще будуть відбуватися судові процеси та робота зі створення ландшафтного парку. 

Адвокатка Закревська: повернення Протасового Яру громаді Києва - суттєвий прорив, але проміжна перемога
Фото: Едвард Скрипник

Початок повернення Протасового Яру громаді Києва та визнання невідповідними інтересам територіальної громади земельні відводи 2007-2012 року на цій території є суттєвим проривом.

Однак попереду в цій справ ще тривалі судові процеси, подальша адвокація, творча, наукова і юридична робота зі створення парку та залучення інвесторів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила адвокатка Євгенія Закревська.

Закревська додала, що Київрада підтвердила намір створити на території Протасового Яру регіональний ландшафтний парк, скасувала зміни до Генплану Києва та зафіксувала, що після 2017 року не схвалювала рішень надати в оренду ділянку, де мали намір будувати висотки. 

Нині, за її словами, план Київради мають реалізувати Інститут Генплану, управління культурної спадщини та КМДА.

“Чекаємо також від Київради на повернення до зеленої зони ще однієї ділянки Протасового Яру і погодження КМДА клопотання про створення ландшафтного парку "Протасів Яр”, - додала Євгенія Закревська.

Нагадаємо, що вчора Київрада скасувала зміни до Генерального плану Києва та Програми розвитку зеленої зони, якими земельні ділянки в Протасовому Яру були переведені під житлову забудову. Йдеться про скасування передачі для освоєння 3,23 га зелених зон ТОВ "Дайтона груп". 

Протести проти забудови Протасового Яру тривали з весни 2019 року, коли мешканці помітили вирубку лісу та будівництво бетонного паркану. 

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