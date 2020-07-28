"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив про продаж майна акціонерного товариства. Будівлю в Тернопільській області 1917 року забудови вдалося продати за 104 тисячі гривень.

Фото: www.facebook.com/ukrposhtaceo

Фото: www.facebook.com/ukrposhtaceo

"Ми продали стратегічний об'єкт 1917 року народження. Мали балансову вартість 4 264 гривень, а покупець придбав за 104 тисячі гривень, які вже на рахунках «Укрпошти». Якщо раптом хтось захоче перекупити його у нових власників – адреса: Тернопільська область, с. Ягільниця", - написав Смілянський на своїй сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, "Укрпошта" наприкінці травня - початку червня провела перші аукціони з продажу непрофільних активів. З 27 торгів успішними були сім з очікуваним доходом 90 млн гривень.

Усього "Укрпошта" планує позбутися 801 об'єкта нерухомості, які не використовуються в господарській діяльності, але вимагають значних витрат на податки, охорону тощо. Вони оцінюються в суму близько 10 млн гривень щорічно.