Уруський: "Антонов" сам себе вимучує і з великим болем позбувається своєї минулої величі
Уруський: "Антонов" сам себе вимучує і з великим болем позбувається своєї минулої величі
У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Степанова
У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Степанова
Європа готується до другої хвилі коронавірусу
Європа готується до другої хвилі коронавірусу
У "Динамо" спростували інформацію румунських ЗМІ, що Луческу пішов з посади тренера "Динамо" (оновлено)
У "Динамо" спростували інформацію румунських ЗМІ, що Луческу пішов з посади тренера "Динамо" (оновлено)
Алексей Резников: «Надеюсь, что та сторона не хочет нарушить перемирие, толком его не начав»
Алексей Резников: «Надеюсь, что та сторона не хочет нарушить перемирие, толком его не начав»
Україна, Литва і Польща створили "Люблінський трикутник"
Україна, Литва і Польща створили "Люблінський трикутник"
Кучма виходить з переговорної групи щодо Донбасу
Кучма виходить з переговорної групи щодо Донбасу
Головна суперниця Лукашенка на виборах з другої спроби відповіла, чий Крим
Головна суперниця Лукашенка на виборах з другої спроби відповіла, чий Крим
"Ліверпуль" пропустив найшвидший гол в Англійській прем'єр-лізі у своїй історії
"Ліверпуль" пропустив найшвидший гол в Англійській прем'єр-лізі у своїй історії
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн

Об'єкт 1917 року забудови.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив про продаж майна акціонерного товариства. Будівлю в Тернопільській області 1917 року забудови вдалося продати за 104 тисячі гривень.

Фото: www.facebook.com/ukrposhtaceo

Фото: www.facebook.com/ukrposhtaceo

"Ми продали стратегічний об'єкт 1917 року народження. Мали балансову вартість 4 264 гривень, а покупець придбав за 104 тисячі гривень, які вже на рахунках «Укрпошти». Якщо раптом хтось захоче перекупити його у нових власників – адреса: Тернопільська область, с. Ягільниця", - написав Смілянський на своїй сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, "Укрпошта" наприкінці травня - початку червня провела перші аукціони з продажу непрофільних активів. З 27 торгів успішними були сім з очікуваним доходом 90 млн гривень.

Усього "Укрпошта" планує позбутися 801 об'єкта нерухомості, які не використовуються в господарській діяльності, але вимагають значних витрат на податки, охорону тощо. Вони оцінюються в суму близько 10 млн гривень щорічно.

На першому етапі компанія виставляє на продаж 30 об'єктів, на другому - ще 62. Загальна оціночна вартість - 271,6 млн гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також