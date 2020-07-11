У Полтаві суд взяв під варту трьох підозрюваних у підриві та пограбуванні авто "Укрпошти"

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У Полтаві суд наклав арешт на трьох підозрюваних у підриві та розбійному нападі на машину "Укрпошти". Суд задовольнив клопотання слідчих та відмовив фігурантам справи у праві на заставу.

Ще одному підозрюваному обиратимуть запобіжний захід пізніше, повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Особи підозрюваних були встановлені 10 липня, через три дні після злочину. Зловмисники викрали з машини 2,7 млн гривень, двоє осіб, які перебували в авто, отримали поранення унаслідок вибуху.

Фігурантам справи оголосили підозри за ч.4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинений групою осіб), за ч. 2 ст. 15, п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 262 (привласнення вогнепальної зброї).

Нагадаємо, що 7 липня в Полтавській області неподалік села Тишки невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти", після чого вкрали з нього близько 2,7 млн гривень і табельну зброю охоронця. Один із постраждалих був госпіталізований у важкому стані.