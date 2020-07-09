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​Керівник слідчої групи ДБР Корецький заявив про вплив з метою викликів на допит Порошенка

За його словами, йому давали вказівки щодо справи п'ятого президента. 

​Керівник слідчої групи ДБР Корецький заявив про вплив з метою викликів на допит Порошенка
Фото: Скріншот

Керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що на нього намагалися впливати з метою викликів на допит п'ятого президента України, співголови фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка. Про це він повідомив у інтерв'ю телеканалу "Прямий".

На запитання про те, чи давали йому вказівки щодо справ Порошенка, Корецький зазначив, що такі вказівки були.

"Проводити якісь відповідні слідчі дії. Але ж я вам кажу - ми виходили в тій ситуації з того, що ми можемо робити, що не можемо. Наприклад, обшуки - вони вписуються в канву розслідування кримінального провадження, вони потрібні для здобуття доказів чи не потрібні. Якщо потрібні - ми їх проводимо. Так само допити", - зауважив він.

Корецький навів приклад, що перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков і керівник Головного слідчого управління Максим Борчаковський доручили викликати Порошенка "по усіх кримінальних провадженнях".

"Я кажу - почекайте. Чого ми маємо викликати його по всіх кримінальних провадженнях, якщо ми в половині вже допитали його. Ми не будемо такими дурницями займатися. Там, де ми його не допитали, однозначно ми направимо повістки, а там, де ми його допитували - ми не будемо цього робити. Отака от ситуація", - пояснив він.

Корецький вважає, що став "неугодний" керівництву, коли почав наполягати на ухваленні рішення про закриття проваджень щодо Порошенка через порушення строків провадження.

"Вони мені кажуть - ми тебе не бачимо - іди. Я кажу - я не буду сам іти. "Тоді ми тебе скоротимо". Я кажу - пробуйте, скорочуйте", - розповів Корецький.

На питання про те, хто вів з ним таку бесіду, керівник слідчої групи відповів, що це був перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков.

"Я для себе тоді однозначно прийняв рішення, поговорив зі слідчими, кажу - слухайте, давайте не будемо їх чути, давайте приймаємо рішення помаленьку про закриття кримінальних проваджень, якраз до місяця часу тому були закриті перші три кримінальні провадження... там, де реально немає складу злочину", - пояснив він, додавши, що вранці 8 липня вирішив закрити провадження про "Ленінську кузню" через відсутність складу злочину.

Корецький додав, що з 1 липня через зміни у КПК Бабіков та в.о. голови ДБР Олександр Соколов стали керівниками органу досудового розслідування, однак до 1 липня вони не мали права слухати кримінальні провадження та давати вказівки.

На сторінці ДБР у Facebook після анонсованого інтерв'ю Корецького опублікували допис, у якому назвали "викриття діяльності керівництва ДБР" спекуляціями, оскільки Корецький планує звільнятися з Бюро. Співробітники Державного бюро розслідувань також вказали, що "у лютому 2020 керівництвом Бюро було прийнято рішення передати розслідування найбільш важливих проваджень (які вів Корецький. - Ред.) іншим слідчим".

Нагадаємо, що вчора перед засіданням з обрання запобіжного заходу Петрові Порошенку керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п’ятого президента Петра Порошенка. 

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